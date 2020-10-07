Путин о СМИ: Это власть, и у власти должна быть ответственность, иначе это банда
Президент России Владимир Путин заявил, что средства массовой информации являются «четвертой властью» в обществе и они должны быть ответственными, чтобы не превратиться в «банду, которая обслуживает частные интересы».
«Они влияют на массовое сознание, и в этом смысле они, безусловно, власть, что в современном мире особенно актуально и важно», — заявил президент России в интервью для проекта ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину», очередная часть которого опубликована 7 октября.
Президент отметил, что роль СМИ не заключается в том, чтобы «молоть все, что вздумается», поскольку власть налагает ответственность.
«Иначе это банда, которая часто занимается решением своих собственных корпоративных либо личных вопросов», — добавил президент и указал на случаи, когда от «этой власти откупаются».
«И эта ваша власть с удовольствием это «хавает» и не трогает того, кто платит», — добавил президент.
В финале он резюмировал, что государство не в состоянии контролировать СМИ, поскольку в Интернете появилось большое количество медиа.
Агентство отмечает, что финальная серия интервью приурочена ко дню рождения главы государства. 7 октября 2020 года Владимиру Путину исполнилось 68 лет.