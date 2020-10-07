Резиденцию президента Киргизии охраняют добровольцы
Резиденцию президента Киргизии охраняют добровольцы, около 50 человек из числа дружинников намерены остановить митингующих и не допустить беспорядков, сообщает информационное агентство 24.kg.
Добровольные народные дружины, созданные в Киргизии для охраны правопорядка на фоне акций протеста несогласных с результатами парламентских выборов, собрались около резиденции президента республики
«В Бишкеке около госрезиденции № 1 собрались дружинники, — говорится в сообщении. — Около 50 человек из числа дружинников намерены остановить митингующих и не допустить беспорядков».
Киргизские СМИ сообщали, что в сторону резиденции направились протестующие. Дружинники призывают граждан присоединятся к ним для обеспечения безопасности. торонники Садыра Жапарова громят магазины и кафе. Очевидцы с места событий сообщают, что участники акций протестов закидывают камнями здания на пересечении улиц Абдырахманова и Горького.