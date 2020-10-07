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07.10.2020 00:03
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Резиденцию президента Киргизии охраняют добровольцы

Резиденцию президента Киргизии охраняют добровольцы, около 50 человек из числа дружинников намерены остановить митингующих и не допустить беспорядков, сообщает информационное агентство 24.kg.

Добровольные народные дружины, созданные в Киргизии для охраны правопорядка на фоне акций протеста несогласных с результатами парламентских выборов, собрались около резиденции президента республики

«В Бишкеке около госрезиденции № 1 собрались дружинники, — говорится в сообщении. — Около 50 человек из числа дружинников намерены остановить митингующих и не допустить беспорядков».

Киргизские СМИ сообщали, что в сторону резиденции направились протестующие. Дружинники призывают граждан присоединятся к ним для обеспечения безопасности. торонники Садыра Жапарова громят магазины и кафе. Очевидцы с места событий сообщают, что участники акций протестов закидывают камнями здания на пересечении улиц Абдырахманова и Горького.

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