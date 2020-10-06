Кузяев: Решающей стала заинтересованность "Зенита"

" Пообщавшись в очередной раз с тренерским штабом и руководством «Зенита» я понял, насколько клуб во мне заинтересован. Думаю, это стало решающим фактором, - сказал игрок . — Эмоции самые положительные. Очень рад, что вновь присоединился к своему клубу. Теперь впереди много матчей и большие задачи, которые будем решать вместе. Ближайшие — это Лига чемпионов и борьба за золото премьер-лиги. Очень важно, чтобы «Зенит» еще раз защитил титул. Лично я готов как и прежде всего себя отдавать на поле, буду стараться приносить пользу клубу и радовать болельщиков".

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев, подписвший трехлетний контракт с сине-бело-голубыми 6 октября, в интервью офийиальному сайту клуба признался, что решающим фактором в этой сделке стала заинтересованность тренерского штаба питерцев.

— Неопределенность с вашим будущим длилась несколько месяцев. Что ощущали в это время?

— Это был непростой период, не понимал, где буду играть. Хочу сказать, что меня в это время поддерживали семья, родные, друзья. Для меня это было самым важным. Очень благодарен клубу «Зенит», тренерскому штабу команды за поддержку и возможность вновь присоединиться к сине-бело-голубым для достижения новых вершин.

— Новый контракт с «Зенитом» вы заключили до конца сезона-2022/23

— Мне кажется, три года — это оптимальный срок для любого контракта и довольно распространенная футбольная практика. Во время переговоров, конечно, были нюансы, но я очень рад, что все разрешилось именно так. Положительно! Теперь с нетерпением жду начала тренировок с «Зенитом».