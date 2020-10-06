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06.10.2020 21:59
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ХК СКА обменял Глотова в «Сочи» на Старкова

Хоккейные клубы «Сочи» и СКА 6 октября произвели обмен игроками. Южане отдают питерским армейцам форварда Степана Старкова, получая взамен нападающего Василия Глотова.

23-летний Василий Глотов в текущем сезоне провел два матча за СКА и не отметился результативными действиями. 21-летний Степан Старков отыграл один матч за «Сочи».

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