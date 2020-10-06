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06.10.2020 18:54
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Погода отменила ограничения движения на КАД у развязки с Мурманским шоссе

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Дорожные работы с ограничением движения, которые были запланированы на кольцевой автодороге Петербурга с 6 по 8 октября, отменены из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Ближайшие три дня на КАД у развязки с Мурманским шоссе должны были устранять просадки земляного полотна и дорожной одежды. В связи с этим планировалось перекрывать по две полосы на внутреннем и внешнем кольце. Однако из-за ухудшения погоды работы пришлось отменить.

«Работы будут производиться в случае улучшения погодных условий. О новых сроках производства работ будет сообщено дополнительно», — сообщили в дорожном управлении.

Сегодня, 6 октября, ФГБУ «Северо-Западное УГМС» обещали Петербургу дождливую погоду и ветер 6–11 м/с. А также тепло — температура ожидалась на 5–6 градусов выше климатической нормы.

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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Комментарии (1)

beglovidiot
все же знают,что асфальт лучше укладывать в дождь...=))он так быстрее приходит в не годность,и можно еще денег попилить...а зачем что то укладывать движение перекрыли,один рабочий с метелкой побродил..средства освоены ,а то что колейность не ушла то дождь виноват =))
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