Дорожные работы с ограничением движения, которые были запланированы на кольцевой автодороге Петербурга с 6 по 8 октября, отменены из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».



Ближайшие три дня на КАД у развязки с Мурманским шоссе должны были устранять просадки земляного полотна и дорожной одежды. В связи с этим планировалось перекрывать по две полосы на внутреннем и внешнем кольце. Однако из-за ухудшения погоды работы пришлось отменить.

«Работы будут производиться в случае улучшения погодных условий. О новых сроках производства работ будет сообщено дополнительно», — сообщили в дорожном управлении.