Погода отменила ограничения движения на КАД у развязки с Мурманским шоссе
Дорожные работы с ограничением движения, которые были запланированы на кольцевой автодороге Петербурга с 6 по 8 октября, отменены из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
Ближайшие три дня на КАД у развязки с Мурманским шоссе должны были устранять просадки земляного полотна и дорожной одежды. В связи с этим планировалось перекрывать по две полосы на внутреннем и внешнем кольце. Однако из-за ухудшения погоды работы пришлось отменить.
«Работы будут производиться в случае улучшения погодных условий. О новых сроках производства работ будет сообщено дополнительно», — сообщили в дорожном управлении.
Сегодня, 6 октября, ФГБУ «Северо-Западное УГМС» обещали Петербургу дождливую погоду и ветер 6–11 м/с. А также тепло — температура ожидалась на 5–6 градусов выше климатической нормы.