FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+12°C/Завтра: +12
78.13р91.66р
Карабахский конфликтРейтинг новостроекГлавные новости о COVID-19
06.10.2020 08:06
0
Печать

Тёплая осень не покидает Петербург. В городе до плюс 17 и дожди

Теплая осенняя погода продолжается держаться в Петербурге 6 октября. Температура в городе будет на 5-6 градусов выше климатической нормы.

Как сообщил в Facebook ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус, метеорологические условия продолжит определять циклонический вихрь с центром над Скандинавией. В городе пройдут кратковременные дожди и будет облачно с прояснениями.

Температура воздуха +15…+17°, по области +13…+18°. Ветер юго-восточный 5-10 м/с.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний