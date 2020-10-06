В Петергофском музее задержали «летающего» посетителя, который снимал Большой каскад с высоты

Попытка заснять Большой каскад и фонтан «Самсон» в Петергофе с высоты птичьего полета закончилась для владельца квадрокоптера задержанием. О том, что можно, а что нельзя делать на территории музея-заповедника, ему расскажут в отделе полиции.



Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе УВО 6 октября, нарядом группы задержания вневедомственной охраны по Петродворцовому району Петербурга был пойман мужчина, который пытался запустить беспилотный летательный аппарат над Государственным музеем-заповедником «Петергоф».