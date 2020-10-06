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06.10.2020 14:02
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В Петергофском музее задержали «летающего» посетителя, который снимал Большой каскад с высоты

Попытка заснять Большой каскад и фонтан «Самсон» в Петергофе с высоты птичьего полета закончилась для владельца квадрокоптера задержанием. О том, что можно, а что нельзя делать на территории музея-заповедника, ему расскажут в отделе полиции.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе УВО 6 октября, нарядом группы задержания вневедомственной охраны по Петродворцовому району Петербурга был пойман мужчина, который пытался запустить беспилотный летательный аппарат над Государственным музеем-заповедником «Петергоф».

В пресс-службе уточнили, что в его планах было снять территорию на видео. Однако им не суждено было сбыться. Нарушителя передали в 46-й отдел полиции.

В середине сентября этого года Петергоф отметил 315-летие торжественным пуском фонтанов и после полугодового перерыва открыл парадные залы Большого дворца, музеи «Особая кладовая» и «Церковный корпус». О том, как это было, — в фотоотчете «Фонтанки».

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Комментарии (4)

Boris_93*1
А может он не снимать хотел , а поближе рассмотреть :) Впрочем не интересовался административным законодательством в данной области , главное что-б дрон был не более 250 грамм
lesovik
Даа, серьезное преступление! На кол супостата! Да как он посмел?
Знакомого там с зеркалкой долго расспрашивали, уж не снимает ли он в коммерческих целях...
С этими "авторскими правами" совсем крыша едет у музейщиков. В век развития компактных гаджетов давно пора упразднить запрет/плату/согласование любой фотосъемки везде, кроме воинских частей.
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