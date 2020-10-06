В Петергофском музее задержали «летающего» посетителя, который снимал Большой каскад с высоты
Попытка заснять Большой каскад и фонтан «Самсон» в Петергофе с высоты птичьего полета закончилась для владельца квадрокоптера задержанием. О том, что можно, а что нельзя делать на территории музея-заповедника, ему расскажут в отделе полиции.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе УВО 6 октября, нарядом группы задержания вневедомственной охраны по Петродворцовому району Петербурга был пойман мужчина, который пытался запустить беспилотный летательный аппарат над Государственным музеем-заповедником «Петергоф».
В пресс-службе уточнили, что в его планах было снять территорию на видео. Однако им не суждено было сбыться. Нарушителя передали в 46-й отдел полиции.
В середине сентября этого года Петергоф отметил 315-летие торжественным пуском фонтанов и после полугодового перерыва открыл парадные залы Большого дворца, музеи «Особая кладовая» и «Церковный корпус». О том, как это было, — в фотоотчете «Фонтанки».