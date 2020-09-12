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12.09.2020 18:00
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Петергоф отметил 315-летие торжественным пуском фонтанов и открытием Большого дворца после коронавирусного перерыва

Петергоф отметил 315-летие торжественным пуском фонтанов и после полугодового перерыва открыл парадные залы Большого дворца, музеи «Особая кладовая» и «Церковный корпус».

В полдень сотрудники запустили Большой каскад и фонтан «Самсон». Перед этим прозвучал «Гимн великому городу», были запущены фейрверки. Посмотреть на это, несмотря на пасмурную погоду, собралась толпа посетителей. Представление продолжилось на аллеях: в Нижнем парке в можно было встретить духовые оркестры, которые до 15.00 играли на аллеях классику.

Фото: Андрей Бессонов
Фото: Андрей Бессонов
Фото: Андрей Бессонов
Фото: Андрей Бессонов
Фото: Андрей Бессонов
Фото: Андрей Бессонов
Фото: Андрей Бессонов

После шторма, который прошёл по Петербургу в конце недели, сотрудники Петергофа до последнего не были уверены в том, что парки в субботу будут открыты и призывали отслеживать новости, В результате погода наладилась и закрывать заповедник на вход, как это сделали 10 сентября, всё-таки не пришлось.

Несмотря на возобновление работы Большого петергофского дворца и других музеев, коронавирусные ограничения на территории ГМЗ пока сохраняются: в помещения пускают группы не больше 5 человек, вход - по сеансам. Их частота варьируется от 15 минут до часа.

13 сентября 1705 года запись о Петергофе впервые появилась в походном журнале Петра I. Тогда судно «Мункер» причалило к мызе на южном берегу Финского залива по пути из Кронштадта в Петербург.

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