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06.10.2020 09:06
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Трое «борцов за справедливость» порезали на Хасанской безработного, пытавшегося украсть продукты из магазина

Попытавшийся вынести товар из магазина безработный нарвался на нож в руках троих самопровозглашенных вершителей правосудия. Справедливость в багровых тонах «восторжествовала» в Красногвардейском районе Петербурга.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 6 октября, накануне в четыре дня с заявлением о ножевом ранении в полицию обратилась сотрудница торговой точки на Хасанской улице. Полицейские незамедлительно отправились на место происшествия, где выяснили, что незадолго до их приезда в магазине была пресечена кража: при попытке вынести товар безработным на него набросились трое с ножом. После кровавого вмешательства несостоявшегося вора экстренно госпитализировали, а те, кто этому способствовал, скрылись в неизвестном направлении.

На них была разослана ориентировка. В ней говорилось, что предполагаемые преступники — выходцы из Средней Азии. Один из них носит черную толстовку с надписью Russia на спине, двое других выделяются головными уборами — кепкой и панамой. На вид им от 18 до 25 лет. Все трое спустя два часа уже сидели в отделе полиции.

В отношении задержанных составили протокол по административной статье «Мелкое хулиганство». Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Примечательно, что самый юный из них в конце прошлого года сам был арестован по делу о краже. В ходе обыска в их автомобиле Opel Astra были найдены два ножа и пневматический пистолет.

Пострадавший нигде официально не работает. Его доставили в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. У него ножевое ранение груди и живота. Врачи оценивают состояние поступившего пациента как тяжелое и продолжают бороться за его жизнь.

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Комментарии (6)

meditate
Молодцы менты. Быстро приняли. Могут когда захотят. Всех отбросов - за пределы страны !!
Skazochny
про нацпринадлежность можете и не писать, трое с ножом на одного и так всё понятно
kukuruzza
Порезать ножом человека — это точно мелкое хулиганство???
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