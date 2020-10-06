Трое «борцов за справедливость» порезали на Хасанской безработного, пытавшегося украсть продукты из магазина

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 6 октября, накануне в четыре дня с заявлением о ножевом ранении в полицию обратилась сотрудница торговой точки на Хасанской улице. Полицейские незамедлительно отправились на место происшествия, где выяснили, что незадолго до их приезда в магазине была пресечена кража: при попытке вынести товар безработным на него набросились трое с ножом. После кровавого вмешательства несостоявшегося вора экстренно госпитализировали, а те, кто этому способствовал, скрылись в неизвестном направлении.

На них была разослана ориентировка. В ней говорилось, что предполагаемые преступники — выходцы из Средней Азии. Один из них носит черную толстовку с надписью Russia на спине, двое других выделяются головными уборами — кепкой и панамой. На вид им от 18 до 25 лет. Все трое спустя два часа уже сидели в отделе полиции.

В отношении задержанных составили протокол по административной статье «Мелкое хулиганство». Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Примечательно, что самый юный из них в конце прошлого года сам был арестован по делу о краже. В ходе обыска в их автомобиле Opel Astra были найдены два ножа и пневматический пистолет.

Пострадавший нигде официально не работает. Его доставили в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. У него ножевое ранение груди и живота. Врачи оценивают состояние поступившего пациента как тяжелое и продолжают бороться за его жизнь.