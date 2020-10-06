Петербурженке предъявили отмывание «Порше Кайена»

По информации «Фонтанки», 5 октября в отношении 38-летней симпатичной петербургской предпринимательницы Голубевой возбудили еще одно экономическое дело. Так, в июле «Фонтанка» сообщила о ее задержании за обнальные схемы, а теперь на основании материалов Росфинмониторинга оперативники «банковского» отдела полиции подобрались к типичному символу российской роскоши – ее годовалому «Порше Кайену».

Если бизнесменам интересно, то в постановлении о возбуждении нового дела по статье 174.1 УК – «Легализация (отмывание) денежных средств» это сформулировано так: «… в целях придания правомерного владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, добытыми преступным путем … совершила сделку по приобретению автомашины …».