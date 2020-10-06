FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+12°C/Завтра: +12
78.13р91.66р
Карабахский конфликтРейтинг новостроекГлавные новости о COVID-19
06.10.2020 08:39
8
Печать

Петербурженке предъявили отмывание «Порше Кайена»

По информации «Фонтанки», 5 октября в отношении 38-летней симпатичной петербургской предпринимательницы Голубевой возбудили еще одно экономическое дело. Так, в июле «Фонтанка» сообщила о ее задержании за обнальные схемы, а теперь на основании материалов Росфинмониторинга оперативники «банковского» отдела полиции подобрались к типичному символу российской роскоши – ее годовалому «Порше Кайену».

Если бизнесменам интересно, то в постановлении о возбуждении нового дела по статье 174.1 УК – «Легализация (отмывание) денежных средств» это сформулировано так: «… в целях придания правомерного владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, добытыми преступным путем … совершила сделку по приобретению автомашины …».

Все же, надо отметить, что по отношению к даме следствие ведет себя деликатно – она лишь ограничена в выезде из города.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (8)

artistdmisha
Тема сисек не раскрыта 😂
Skazochny
может не отмывание,а легализация денежных средств добытых преступным путем?
dimas062
Фото симпатичной в студию!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний