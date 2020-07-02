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02.07.2020 20:22
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При передаче 3,5 млн огорчены приятельницы самой фон Мессинг. Их встречи коварно снимали в Kroo Café на Суворовском

Экономическая полиция потревожила не просто трех петербурженок из-за очередного дела по «обналу». Все из окружения, пожалуй, самой яркой бизнес-леди города. Вероломство оперативников выразилось еще и в скрытых видеосъемках их обедов. Не говоря уже о том, что после задержания с поличным, сотрудники безжалостно эвакуировали новый Порше.

По информации «Фонтанки», к вечеру 2 июля следствием Центрального района Петербурга задержаны двое предпринимательниц, а третью порадовали подпиской о невыезде. Уголовное дело возбуждено по незаконной банковской деятельности, где в материалах указано, как за последний год подозреваемые обналичили более 100 млн рублей под рыночные 13 процентов за услуги.

Их офис на Кирочной улице обыскали, а контрольная встреча оперативников «банковского» отдела ГУ МВД и одной из дам – Еленой Голубевой случилась в популярном Kroo Café на Суворовском проспекте.По стойкому убеждению следствия, предпринимательница постоянно там ела, заодно встречаясь с клиентами. Согласно же видеозаписям с техники, установленной в этом же кафе, беседы касались денег. Собственно, обнальные суммы и передавались.

В этот раз Елена подвинула к одному бизнесмену упаковку в 2 млн рублей, к второму – в 1,5 млн, но к столику поспешили неприятные люди в штатском. Кстати, собеседник в главке попросил журналиста предупредить: «Если вы не можете не писать о негласной видеодокументации, то хоть напишите, что мы уже забрали все что надо, а то другие посетители будут нервничать – кафе же модное». «Фонтанка» знает, что все трое огорченных – сама Голубева, Елена Бахтыева, Полина Клочкова ранее работали в системе координат, безусловно, одной из самых ярких бизнесвумен Петербурга – Элизабет фон Мессинг, а проще - Елены Скородумовой. О ней «Фонтанка» упоминала неоднократно, последний раз в связи с ее очередным арестом за серьезную экономику в Болгарии. Сегодня Мессинг находится в международном розыске. По данным нашего издания ее следы теряются уже в Грузии. Если кратко, то она талантлива во всем.Возвращаясь к ньюсмейкерам, можно отметить, что, Голубеву к тому же сразу после досадности в кафе лишилась еще и своего нового Порше Кайен. По версии следствия, машина приобретена именно на обнальное.

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Комментарии (5)

262059081
Никакое оборудование они не сняли, сейчас везде такое стоит, даже у тебя в туалете
Gregory Skidan
Подождите, подождите, какое кафе? Ограничения же!
Maalex
А ведь как красиво все было,кафе,вкусная еда,машинка крутая,наряды.
Все как по фильмам про всяких опасных мошенников.Будет,что вспомнить,ведь недаром ,говорят,когда люди при смерти,то сожалеют о том чего не сделали,хотя была возможность.Здесь люди действия,отработали свое.
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