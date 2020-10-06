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06.10.2020 07:56
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«Не давайте ему распоряжаться вашей жизнью». Трамп вернулся в Белый дом и призвал не бояться коронавируса

Президент США Дональд Трамп покинул военно-медицинский центр имени Уолтера Рида, где он лечился от коронавирусной инфекции, и записал обращение к нации в ночь на 6 октября. Американский лидер призвал своих граждан не боятся вируса и заявил, что чувствует себя лучше, чем 20 лет назад.

Видеозапись обращения он разместил в понедельник на своей странице в Twitter. В нем президент говорит без маски

«Не бойтесь его. Мы победим его. У нас лучшее медицинское оборудование, лучшие лекарства — все разработано недавно... Я не чувствовал себя так хорошо. Я уже недавно говорил, [что чувствую себя] лучше, чем 20 лет назад. Я знаю, что есть риск, есть опасность, но это нормально», - говорит Трамп.

Он призвал не давать вирусу «распоряжаться вашей жизнью» и пообещал, что вакцина будет готова «в самое ближайшее время».

Трамп и его супруга была госпитализированы в минувшую пятницу, после того как их тесты на коронавирус оказались положительными. Также заразились пресс-секретарь и два его заместителя.

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Комментарии (4)

262126571
Только из открытых публикаций дана информация, что Трамп получил инъекцию "коктейля" из антител, принимает ремдесивир (стоимость курса 3120 долларов), делает капельницы несколько раз в день. Заболевшие в СПб получат арбидол и аскорбинку.
Sergik7
Обычный психоз
Alex000
Молодец и молодцы.

Трясущимися руками одевать бесполезный намордник и закапываться тем самым в песок, чтобы не видеть очевидного - не наш метод.
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