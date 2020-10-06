«Не давайте ему распоряжаться вашей жизнью». Трамп вернулся в Белый дом и призвал не бояться коронавируса

Президент США Дональд Трамп покинул военно-медицинский центр имени Уолтера Рида, где он лечился от коронавирусной инфекции, и записал обращение к нации в ночь на 6 октября. Американский лидер призвал своих граждан не боятся вируса и заявил, что чувствует себя лучше, чем 20 лет назад.



Видеозапись обращения он разместил в понедельник на своей странице в Twitter. В нем президент говорит без маски



«Не бойтесь его. Мы победим его. У нас лучшее медицинское оборудование, лучшие лекарства — все разработано недавно... Я не чувствовал себя так хорошо. Я уже недавно говорил, [что чувствую себя] лучше, чем 20 лет назад. Я знаю, что есть риск, есть опасность, но это нормально», - говорит Трамп.