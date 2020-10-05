Глава МИД Польши заявил об отзыве послов стран ЕС из Белоруссии. Кроме Литвы, никого не назвал

Глава МИД Польши Збигнев Рау вечером 5 октября заявил в Твиттере о некоем «отзыве послов стран ЕС из Белоруссии». С его слов, Европейский союз принял решение отозвать для консультаций часть послов, аккредитованных в Белоруссии.

«В согласии с Европейской службой внешних действий и странами — членами ЕС мы решили отозвать для консультаций часть послов, аккредитованных в Республике Беларусь», — написал он в Twitter, поблагодарив Евросоюз за солидарность с Польшей и Литвой, ранее уже сообщившей о решении отозвать главу своего диппредставительства.

Официального заявления от структур Евродипломатии или других стран на этот счёт пока нет.

Протестные акции начались в Белоруссии после проведения президентских выборов и продолжаются уже почти два месяца. По данным ЦИК, победу на них одержал действующий глава страны Александр Лукашенко. Недовольные такими результатами голосования белорусы выходят на городские улицы, но оказываются в руках сотрудников милиции. Евросоюз отреагировал на ситуацию в стране санкциями.

