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05.10.2020 23:17
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Глава МИД Польши заявил об отзыве послов стран ЕС из Белоруссии. Кроме Литвы, никого не назвал

Глава МИД Польши Збигнев Рау вечером 5 октября заявил в Твиттере о некоем «отзыве послов стран ЕС из Белоруссии». С его слов, Европейский союз принял решение отозвать для консультаций часть послов, аккредитованных в Белоруссии.

«В согласии с Европейской службой внешних действий и странами — членами ЕС мы решили отозвать для консультаций часть послов, аккредитованных в Республике Беларусь», — написал он в Twitter, поблагодарив Евросоюз за солидарность с Польшей и Литвой, ранее уже сообщившей о решении отозвать главу своего диппредставительства.

Официального заявления от структур Евродипломатии или других стран на этот счёт пока нет.

Протестные акции начались в Белоруссии после проведения президентских выборов и продолжаются уже почти два месяца. По данным ЦИК, победу на них одержал действующий глава страны Александр Лукашенко. Недовольные такими результатами голосования белорусы выходят на городские улицы, но оказываются в руках сотрудников милиции. Евросоюз отреагировал на ситуацию в стране санкциями.

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Комментарии (1)

Winston Smith
- Сынок, какие планы на воскресный вечер?
- Как обычно. Поем дранников и пойду революцию делать, Таракана свергать.
-Шарик не забудь.
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