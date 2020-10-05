В столице Киргизии правоохранители разгоняют демонстрантов светошумовыми гранатами

В Минздраве 24.kg сообщили, что двое силовиков пострадали. Их закидали камнями неизвестные. Уточняется, что сотрудников силовых структур увезли в Национальный госпиталь с сотрясением мозга. Митингующих оттесняют к улице Токтогула. Они кидают камни в сотрудников милиции.

«Милиция начала разгон митингующих. Сотрудники правоохранительных органов применяют светошумовые гранаты и водометы», — сообщает агентство о происходящем сейчас на центральной площади Бишкека.

Отмечается, что на акцию протеста вышли представители 11 оппозиционных партий, в митинге участвуют около 6 тыс. человек. Они не согласны с итогами парламентских выборов, прошедших в стране накануне. Протестующие заявляют о многочисленных нарушениях во время голосования.

Согласно предварительным итогам, после обработки бюллетеней с 98% участков в парламент проходят четыре партии: «Биримдик» («Единство») с 24,52% голосов, «Мекеним Кыргызстан» («Родной Кыргызстан») с 23,89%, «Кыргызстан» с 8,73% и «Бутун Кыргызстан» («Единый Кыргызстан») с 7,11%. Остальные партии не преодолели пороговый барьер в 7%.