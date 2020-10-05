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05.10.2020 14:28
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В Севастополе студентка пропала во время прогулки на яхте с московским бизнесменом. Следователям он сказал, что девушка утонула

Студентка из Челябинска пропала во время катания на яхте с бизнесменом в Севастополе. Девушку ищут почти неделю, ее спутник рассказал, что она утонула.

Следственный комитет по Крыму и Севастополю 5 октября возбудил уголовное дело об убийстве, но пока рассматривает различные версии. По предварительной информации, девушка 20 лет еще 29 сентября отправилась кататься на яхте. Судно вышло в море из бухты Круглая, после чего студентку никто не видел.

Родные пропавшей в комментарии порталу 74.Ru рассказали, что она отправилась покататься на катере с московским бизнесменом — 40-летним гендиректором сети частных домов престарелых. По их словам, предприниматель сообщил, что катер якобы попал в шторм, и он добрался до берега вплавь, но позже якобы отказался от своих слов. Следователям мужчина сообщил, что его спутница предположительно утонула.

В СК отметили, что девушку ищет группа из опытных следователей и следователей-криминалистов, во взаимодействии с сотрудниками транспортной полиции и МЧС.

«В рамках возбужденного уголовного дела у следствия имеется более широкий круг процессуальных полномочий для проведения различных следственных действий и иных процедур по розыску», — отметили в СК.

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Комментарии (4)

Komarinsk2019
Напоминает историю изобретателя на подводной лодке.
USSR_forever
наверное отвёз её к себе в резиденцию?
monch
Она утонула (с)
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