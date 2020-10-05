Полиция ищет стрелявшего в спину водителю на Пулковском. Еще одного стрелка задержали на Варшавской

Дважды за минувшие сутки раздавались звуки стрельбы в Московском районе Петербурга. Одного из тех, кто к этому причастен, уже задержали. Другого разыскивают сотрудники полиции.



Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 5 октября, накануне в половину третьего ночи в приемный покой одной из городских больниц поступил 22-летний пациент со ссадиной спины, характерной для ранения из травматического пистолета.



Пострадавшим оказался электромонтер, который рассказал, что у дома № 21 на Пулковском шоссе он стал участником дорожного конфликта. Его оппонент был вооружен, о чем поспешил уведомить выстрелом в спину, а затем скрылся на автомобиле Hyundai Solaris. Стычка попала на записи камер видеонаблюдения. Принято заявление о хулиганстве. В ГУ МВД России по городу и области «Фонтанке» сообщили, что сотрудники полиции ищут стрелка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

