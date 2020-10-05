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05.10.2020 08:57
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Полиция ищет стрелявшего в спину водителю на Пулковском. Еще одного стрелка задержали на Варшавской

Дважды за минувшие сутки раздавались звуки стрельбы в Московском районе Петербурга. Одного из тех, кто к этому причастен, уже задержали. Другого разыскивают сотрудники полиции.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 5 октября, накануне в половину третьего ночи в приемный покой одной из городских больниц поступил 22-летний пациент со ссадиной спины, характерной для ранения из травматического пистолета.

Пострадавшим оказался электромонтер, который рассказал, что у дома № 21 на Пулковском шоссе он стал участником дорожного конфликта. Его оппонент был вооружен, о чем поспешил уведомить выстрелом в спину, а затем скрылся на автомобиле Hyundai Solaris. Стычка попала на записи камер видеонаблюдения. Принято заявление о хулиганстве. В ГУ МВД России по городу и области «Фонтанке» сообщили, что сотрудники полиции ищут стрелка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В тот же день около 14 часов звуки стрельбы снова раздались у дома № 11 на Варшавской улице. Двое выпивших горожан внезапно не поладили. Тогда один из них решил разрешить возникшее противоречие при помощи травматического пистолета «Гроза», но только добавил себе проблем. Пальба перепугала местных жителей, они вызвали полицию. С места происшествия на экспертизу отправились оружие и гильза. Парочку приятелей отвезли в отдел для разбирательств. В ГУ МВД России по городу и области добавили, что в результате случившегося пострадавших нет. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Комментарии (9)

261845271
Рассея почти полностью сравнялась с Америкой - самой дикой,аморальной и грязной во всех смыслах "страной",сборищем разного сброшу,от местного до приезжего,использующего беззаконие и лживость "демократии"...
dedmoroz_5e4d8827384c2
да надо надо акцию в городе провести: ГИБДД останавливать все такси и обыскивать машины, думаю, много интересного можно найти и узнать////
Never_Mind
Этот "электромонтер" в вконтактике жаловался, что получил ранение пониже спины, когда вышел вместе с РЕБЯТАМИ поговорить в водилой Соляриса. Т.е. самоуверенные молодые соплячки в стае решили "поговорить" с оппонентом. Еще раз - толпой на одного "поговорить". За что и всхлопотал.
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