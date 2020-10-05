Тёплая осень держится в Петербурге. Температура в городе будет выше нормы

Немного дождливо, но тепло будет в Петербурге 5 октября. Температура воздуха в Северной столице снова окажется выше положенных по климату значений.



«Сегодня синоптическую ситуацию сформирует тёплый сектор циклонического вихря. Его стараниями ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут небольшие дожди», - пишет ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в Facebook.



Температура воздуха +16…+18°, по области +14…+19°. Ветер южный 4-9 м/с.



О том, как петербуржцы пытались захватить кусочек бабьего лета, читайте в материале «Фонтанки».

