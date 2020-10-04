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04.10.2020 15:22
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Осень, которую мы теряем. Как петербуржцы пытались захватить кусочек бабьего лета

Последние две недели подарили петербуржцам редкое для города осеннее тепло и солнечную погоду. Город порадовался сразу трем температурным рекордам — уходивший за 20 градусов столбик термометра вызвал ажиотаж на загородных направлениях: уж где-где, а в Петербурге умеют ценить редкие солнечные дни.

Пока синоптики предупреждают, что счастье будет недолгим (хотя в целом октябрь и можно будет считать теплым — но с дождями), осень уже размешивает краски на деревьях.

Фото: Алина Циопа
Фото: Алина Циопа
Фото: Алина Циопа
Фото: Алина Циопа
Фото: Сергей Михайличенко
Фото: Алексей Рожнов
Фото: Алексей Рожнов

Городские и областные парки становятся все ярче, приглашая открыть сезон фотофлешмобов в соцсетях «я и осень».

Красные, желтые листья ковром покрывают сначала ветви, а затем и газоны.

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🇷🇺Горжусь тобой, Санкт-Петербург. *•*•*•*•*•*•*•*•*•*•*•*•*•*•*•*•*•*•*•*•*•*•*•*•* Дворцовая площадь – центральная парадная площадь Санкт-Петербурга. Формирование всемирно известного ансамбля площади продолжалось почти век. За время своего существования Дворцовая площадь стала местом, где происходили важнейшие исторические события, менявшие ход истории не только города, но и всей страны. Сегодня это красивая, просторная и уютная пешеходная зона, привлекающая тысячи и тысячи туристов со всего света своей удивительной архитектурой и яркими мероприятиями, которые круглый год проходят на площади. ✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨ #alexmasterhapkido #spb #впетербурге #mskpit #stpetersburg #санктпетербург #питер #спб #петербург #spblenobl #фотодляроссии #palacesquare #центрспб #дворцоваяплощадь #петербургналадони #autumn #аркаглавногоштаба #осень ✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨ _____________________________________________ Photo by @alex_masterhapkido _____________________________________________ P.s. ТОЛЬКО ТЕБЕ РЕШАТЬ,КТО ТЫ!!! _____________________________________________ Thanks for following @alex_masterhapkido _____________________________________________ ✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨

Публикация от Александр Сидоренко (@alex_masterhapkido)

Предрассветный приход дворников на работу становится все заметнее: шуршание их веников по асфальту у парадных растет в децибелах, листьев прибавляется с каждым днем.

© Фонтанка.Ру

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