Осень, которую мы теряем. Как петербуржцы пытались захватить кусочек бабьего лета
Последние две недели подарили петербуржцам редкое для города осеннее тепло и солнечную погоду. Город порадовался сразу трем температурным рекордам — уходивший за 20 градусов столбик термометра вызвал ажиотаж на загородных направлениях: уж где-где, а в Петербурге умеют ценить редкие солнечные дни.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
#осень🍁 #петербург #набережная #embankment #питермоимиглазами #autumn #фотодляроссии #petersburg #спб #любимыйгород #питеронлайн #gorodspb #spb_live #впитережить #этопитердетка #городскойпейзаж #севернаястолица #типичныйпитер #spbru #mskpit #петербургналадони #kudagospb #ig_europe #sonya7 #мск #городнаневе #topeuropephoto #ig_europa #ig_russia
Пока синоптики предупреждают, что счастье будет недолгим (хотя в целом октябрь и можно будет считать теплым — но с дождями), осень уже размешивает краски на деревьях.
Городские и областные парки становятся все ярче, приглашая открыть сезон фотофлешмобов в соцсетях «я и осень».
Красные, желтые листья ковром покрывают сначала ветви, а затем и газоны.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
🇷🇺Горжусь тобой, Санкт-Петербург. *•*•*•*•*•*•*•*•*•*•*•*•*•*•*•*•*•*•*•*•*•*•*•*•* Дворцовая площадь – центральная парадная площадь Санкт-Петербурга. Формирование всемирно известного ансамбля площади продолжалось почти век. За время своего существования Дворцовая площадь стала местом, где происходили важнейшие исторические события, менявшие ход истории не только города, но и всей страны. Сегодня это красивая, просторная и уютная пешеходная зона, привлекающая тысячи и тысячи туристов со всего света своей удивительной архитектурой и яркими мероприятиями, которые круглый год проходят на площади. ✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨ #alexmasterhapkido #spb #впетербурге #mskpit #stpetersburg #санктпетербург #питер #спб #петербург #spblenobl #фотодляроссии #palacesquare #центрспб #дворцоваяплощадь #петербургналадони #autumn #аркаглавногоштаба #осень ✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨ _____________________________________________ Photo by @alex_masterhapkido _____________________________________________ P.s. ТОЛЬКО ТЕБЕ РЕШАТЬ,КТО ТЫ!!! _____________________________________________ Thanks for following @alex_masterhapkido _____________________________________________ ✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨
Предрассветный приход дворников на работу становится все заметнее: шуршание их веников по асфальту у парадных растет в децибелах, листьев прибавляется с каждым днем.