В Минске снова митинг: Интернет глушат, журналистов задерживают, на улицах гонки за водометами
При попытках остановить шествие в центре Минска 4 октября проходит очередной митинг. Протестующие частично разобрали машину-водомет.
Несколько сотен человек собрались на проспекте Машерова в Минске на митинг. Сперва они собирались на тротуарах, но с приездом водомета заняли проезжую часть. Телеграм-канал «Нехта» опубликовал запись, на которой видно, как несколько человек бегут за машиной и отрывают от нее части. Водителю пришлось уехать.
Сообщается, что подходы к дому правительства перекрыты. Сотовые операторы заявили о снижении мощности по распоряжению властей. Перед началом митинга были задержаны несколько журналистов.
Акции протеста проходят по Белоруссии с 9 августа, когда Лукашенко победил на президентских выборах. Многие результаты ЦИКа не признают и не верят в его президентство. Страны Евросоюза на подавление митингов отреагировали санкциями.