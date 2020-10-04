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04.10.2020 15:42
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В Минске снова митинг: Интернет глушат, журналистов задерживают, на улицах гонки за водометами

При попытках остановить шествие в центре Минска 4 октября проходит очередной митинг. Протестующие частично разобрали машину-водомет.

Несколько сотен человек собрались на проспекте Машерова в Минске на митинг. Сперва они собирались на тротуарах, но с приездом водомета заняли проезжую часть. Телеграм-канал «Нехта» опубликовал запись, на которой видно, как несколько человек бегут за машиной и отрывают от нее части. Водителю пришлось уехать.

Сообщается, что подходы к дому правительства перекрыты. Сотовые операторы заявили о снижении мощности по распоряжению властей. Перед началом митинга были задержаны несколько журналистов.

Акции протеста проходят по Белоруссии с 9 августа, когда Лукашенко победил на президентских выборах. Многие результаты ЦИКа не признают и не верят в его президентство. Страны Евросоюза на подавление митингов отреагировали санкциями.

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Комментарии (13)

А почему у них нельзя, а в Германии, Франции, Штатах можно?!
Савва Морозов
рослиберо всё орали: завтра, завтра Лука сбежит. потом говорили: ещё пара недель. потом: месяц. теперь обормот отжёг: "Лука сбежит к новому году" (с). ржунимагу. к какому новому году? к 2050? ха-ха-ха.
вот их идеолог "стрелка осциллографа" уже отжигает, что, якобы, Путин потирает руки, сдавши Армению Турции. боевые смехуны туалетного юмора не бегут защищать соплеменников.
вообщем, как обычно: сначала - Россия дай нам самим определять, а потом - помогите, грабятЪ.
dddmmm
Не краска, наверное, а солярка.
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