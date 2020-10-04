Петербург ждет встречи с ветром. Он принесет дождь

Ветер достигнет скорости в 16 метров в секунду днем 4 октября. Об опасности предупреждают синоптики.
По данным Северо-Западного гидрометцентра, сегодня ожидается облачная с прояснениями погода, а также дожди, местами — небольшие. Дневная температура достигнет +13...+15 градусов, атмосферное давление будет слабо понижаться. Ветер в основном будет умеренным, но местами он достигнет порывов до 16 метров в секунду.
На понедельник, 5 октября, также синоптики обещают облачную погоду, днем — с прояснениями:
«Ночью и утром дождь, местами сильный, днем местами кратковременный дождь. Ветер юго-восточный, южный умеренный. Температура воздуха ночью +10...+12 гр., днем +14...+16 гр. Атмосферное давление будет понижаться».
Горожан ждет теплый октябрь. Среднемесячная температура будет на 1–2 градуса выше средних многолетних значений.
Последняя декада сентября стала самой теплой за все время наблюдений в Санкт-Петербурге.