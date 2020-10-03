Вирусолог рассказал, каким будет следующий всплеск коронавируса в России

Следующий всплеск коронавируса в России будет слабее, чем весной и осенью 2020 года. Об этом заявил профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский

Он высказал мнение, что новый коронавирус в нашей популяции задержится надолго.

"Насчет тяжелых случаев говорить не буду, но прироста взрывного не будет", — отметил Аграновский 3 октября в беседе с Ura.ru.



Он предположил, что следующий резкий рост заболеваемости стоит ждать весной следующего года, а спад быстрым не будет.

Всего в России за минувшие сутки зафиксировали 9 859 заболевших COVID-19. Резкий рост числа коронавирусных больных произошел в Петербурге. Лидером по суточному приросту традиционно является Москва, там за минувшие сутки выявили 2884 случая заболевания.

