«Не надо нагнетать страсти». Кадыров раскритиковал СМИ за «провокационное» освещение инцидентов с участием уроженцев Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал недавнюю драку в Симферополе между туристом из Чечни и местным жителем, в результате которой последний скончался. Лидер республики пообещал разобраться в инциденте, а также раскритиковал СМИ и блогеров за «публикации с провокационными названиями» о подобных происшествиях с участием жителей республики.



«Я считаю, что эти публикации с провокационными названиями нацелены на разжигание межнационального конфликта. Еще раз подчеркиваю: не имеет значения, представителем какого региона является преступник, он непременно должен понести заслуженное наказание. Но в случившемся в Симферополе национальной подоплёки нет. Не надо нагнетать страсти», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.