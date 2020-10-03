«Не надо нагнетать страсти». Кадыров раскритиковал СМИ за «провокационное» освещение инцидентов с участием уроженцев Чечни
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал недавнюю драку в Симферополе между туристом из Чечни и местным жителем, в результате которой последний скончался. Лидер республики пообещал разобраться в инциденте, а также раскритиковал СМИ и блогеров за «публикации с провокационными названиями» о подобных происшествиях с участием жителей республики.
«Я считаю, что эти публикации с провокационными названиями нацелены на разжигание межнационального конфликта. Еще раз подчеркиваю: не имеет значения, представителем какого региона является преступник, он непременно должен понести заслуженное наказание. Но в случившемся в Симферополе национальной подоплёки нет. Не надо нагнетать страсти», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Как сообщает региональное ГСУ СК, в ночь на 20 сентября между нетрезвым жителем Симферополя и жителем Чечни произошла драка. Последний ударил мужчину кулаком в лицо, тот упал и ударился затылком о бетон. На следующий день дома он умер от черепно-мозговой травмы. Кадыров отмечает, что пострадавший обратился в больницу, но там «не зафиксировали серьёзных травм» и отпустили его. Оценка действиям работников медучреждения будет дана во время следствия.
«Мы, конечно, как и всегда, разберемся в случившемся. И если виновны представители нашей республики, то они, без всякого сомнения, будут наказаны согласно закону. Но сейчас речь не только об этом», — пообещал глава Чечни. Он привел официальные данные МВД по количеству убийств, но пожаловался, что об этом «мало кто пишет», чего не скажешь о любом инциденте с участием уроженцев Чечни.