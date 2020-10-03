«Воздержаться будет невозможно». МИД Германии назвал условия санкций против России из-за Навального

Берлин назвал условия, при которых введет санкции против России из-за ситуации с отравлением оппозиционера Алексея Навального.

«Если ОЗХО подтвердит выводы ФРГ по инциденту с Навальным, воздержаться от санкций против РФ будет невозможно», — заявил МИД ФРГ в комментарии РИА Новости.

Министерство иностранных дел России предложило представителям Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в связи с ситуацией вокруг Навального прибыть в Россию.



В заявлении на сайте МИДа говорится, что Москва желает видеть экспертов секретариата ОЗХО «для взаимодействия с российскими специалистами» по вопросу «декларируемого Берлином и его евроатлантическими союзниками «отравления» А. Навального».

