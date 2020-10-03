В Петербурге — 30 новых смертей от коронавируса. Это шестая часть общероссийской статистики

Тридцать летальных исходов зарегистрировали за последние сутки в Петербурге. Город уверенно лидирует по количеству смертей на 100 тысяч населения.



О новых умерших сообщает 3 октября оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

«За последние сутки в стране скончались 174 человека, из них 30 в Санкт-Петербурге и 32 — в Москве», — констатирует оперштаб.

Общее количество умерших в городе — 3034. По показателю смертности Петербург держит первое место — уже 56,7 человека на сто тысяч населения. В середине сентября этот показатель составлял 49,3. В Москве для примера — 42,5 смерти на сто тысяч.