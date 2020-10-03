FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+15°C/Завтра: +14
78.09р91.58р
Подбираем вузРейтинг новостроекПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
03.10.2020 11:18
15
Печать

В Петербурге — 30 новых смертей от коронавируса. Это шестая часть общероссийской статистики

Тридцать летальных исходов зарегистрировали за последние сутки в Петербурге. Город уверенно лидирует по количеству смертей на 100 тысяч населения.

О новых умерших сообщает 3 октября оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

«За последние сутки в стране скончались 174 человека, из них 30 в Санкт-Петербурге и 32 — в Москве», — констатирует оперштаб.

Общее количество умерших в городе — 3034. По показателю смертности Петербург держит первое место — уже 56,7 человека на сто тысяч населения. В середине сентября этот показатель составлял 49,3. В Москве для примера — 42,5 смерти на сто тысяч.

Количество заболевших в Петербурге резко выросло — 358 случаев за сутки. Это более чем на пятьдесят человек больше, чем накануне.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (15)

Pilat
Результат воплей обиженного до глубины души бизнеса.
Эти смерти на совести тех, кто вопил - отмените все ограничения.
Лично вы виноваты в смерти этих людей.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний