Петербург прощается с «бабьим летом». На город надвигается осень с дождями

Петербург попрощается с «бабьим летом». В субботу, 3 октября, в городе будет теплая погода, но уже к воскресенью в город придет осень.



Прогноз на выходные сообщает специалист центра «Фобос» Михаил Леус в Facebook. В субботу днём термометры в Северной столице покажут +17…+19°, по области +15…+20°. Ветер юго-восточный, 4–9 м/с.



В воскресенье к берегам Невы пожалует осень. Регион окажется в передней части приближающегося с запада циклона. Небо затянут плотные облака и днем пройдут дожди. При этом если ночью еще тепло, +10…+12°, то днем температура не превысит +13…+15°.

