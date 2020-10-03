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03.10.2020 10:08
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Петербург прощается с «бабьим летом». На город надвигается осень с дождями

Петербург попрощается с «бабьим летом». В субботу, 3 октября, в городе будет теплая погода, но уже к воскресенью в город придет осень.

Прогноз на выходные сообщает специалист центра «Фобос» Михаил Леус в Facebook. В субботу днём термометры в Северной столице покажут +17…+19°, по области +15…+20°. Ветер юго-восточный, 4–9 м/с.

В воскресенье к берегам Невы пожалует осень. Регион окажется в передней части приближающегося с запада циклона. Небо затянут плотные облака и днем пройдут дожди. При этом если ночью еще тепло, +10…+12°, то днем температура не превысит +13…+15°.

По расчетам, за воскресенье и понедельник в городе может выпасть до 20–30 мм осадков, что превышает треть месячной нормы октября.

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Комментарии (3)

Mash
Эмираты открыты - перезимуем
hal9000
"Тучки небесные вечные странники"....чет с утра меня поперло на Тютчева...
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