Смольный переходит в наступление. За день нарушения «коронавирусных» правил нашли в 121 магазине

Смольный перешел от предупреждений к составлению протоколов в отношении торговых точек, нарушающих санитарные требования. Проверяющие прошлись по небольшим торговым комплексам Петербурга и их арендаторам. Нарушителям грозят административные штрафы до 300 тыс. рублей, а в отдельных случаях может дойти до временного закрытия.

Как сообщили «Фонтанке» 2 октября в городском комитете по контролю за имуществом (ККИ), 1 октября 52 сотрудника ведомства и 25 сотрудников подведомственного учреждения проверили 223 торговых объекта, среди которых нарушения выявили в 121. В отношении таких магазинов составлен 121 протокол осмотра, на основании каждого из которых будут оформлены административные протоколы.

Больше всего нарушений обнаружили в ТК «Афонский» (улица Афонская, 25), ТК «Зебра» (Косыгина, 30), ТРК «ОКА» (город Колпино, Октябрьская улица, 8.), ТЦ Платформа (Транспортный переулок, 1), ТК «Ямской» (улица Марата, 53) и ТРК «Рамбов» (Ломоносов, улица Красноармейская, 19). Среди них меньше всего отступлений от правил допустила «Платформа». В комитете сообщили, что выявленные нарушения квалифицируются по ст. 20.6.1 КоАП — «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». Она предусматривает штраф для ИП на сумму от 30 до 50 тыс. рублей, а для организаций — от 100 до 300 тыс. рублей. Если такие нарушения повлекли за собой причинение вреда здоровью человека или имуществу, ИП и организациям грозит штраф от 500 тыс. рублей до 1 млн рублей или приостановка работы на срок до 90 суток. Наказание определяет суд. В ККИ подчеркивают, что до этого сотрудники ведомства проделали работу по предупреждению нарушений, разъясняли, просили предпринимателей «добросовестно отнестись к взятым на себя обязательствам, обеспечить санитарные стандарты безопасности на территории своих объектов», но теперь усиливают контроль.