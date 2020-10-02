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02.10.2020 15:52
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Коронавирус на бумаге сделал петербуржцев порядочней. Нарушители кучкуются в центре и на севере

С начала 2020 года комитет по законности и правопорядку Петербурга оштрафовал вдвое меньше горожан, чем такой же период годом раньше. Чиновники связывают это с эпидемией.

За восемь месяцев комиссии комитета рассмотрели 8765 дел об административных правонарушениях, за которые штрафует Смольный. Годом раньше на конец августа эта цифра была почти в два раза больше — почти 15 тысяч. Тем не менее комитету удалось собрать штрафов на 17 миллионов рублей. Больше всего дел рассмотрели комиссии Центрального (968), Калининского (928), Выборгского (831) и Кировского (816) районов.

В пресс-службе комитета отметили, что речь идет о нарушениях, которые рассматривают в районах, — коронавирусные правила из этой статистики исключены. Речь идет о так называемых «бытовых» нарушениях, например испорченных клумбах или ночном шуме. «Ограничительные меры не могли не повлечь за собой снижение правонарушений. Социальная активность снизилась и, как следствие, снизилось количество «бытовых» правонарушений», — отметила председатель комитета Ольга Аришина.

Что касается постановления, по которому горожанам, например, ранее запрещалось гулять в парках или до сих пор нельзя находиться в общественных местах без масок и перчаток, то с начала пандемии комитет рассмотрел 7778 таких дел и по 7180 принял решение о штрафе. Общая сумма — 28,7 млн рублей.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

ash364
Кто объяснит почему нельзя было гулять в парках?
Ерунда какая-то.
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