Коронавирус на бумаге сделал петербуржцев порядочней. Нарушители кучкуются в центре и на севере

С начала 2020 года комитет по законности и правопорядку Петербурга оштрафовал вдвое меньше горожан, чем такой же период годом раньше. Чиновники связывают это с эпидемией.



За восемь месяцев комиссии комитета рассмотрели 8765 дел об административных правонарушениях, за которые штрафует Смольный. Годом раньше на конец августа эта цифра была почти в два раза больше — почти 15 тысяч. Тем не менее комитету удалось собрать штрафов на 17 миллионов рублей. Больше всего дел рассмотрели комиссии Центрального (968), Калининского (928), Выборгского (831) и Кировского (816) районов.