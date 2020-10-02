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02.10.2020 15:46
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Мать, которая уронила 5-летнюю девочку с моста в речку под Петербургом, хотят поместить в психиатрическую клинику

Следственное управление на транспорте по СЗФО направило в суд дело в отношении женщины, уронившей ребенка с железнодорожного моста в речку Грузинка, для применения принудительной меры медицинского характера. Об этом 2 октября сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, 35-летняя женщина 16 июля стояла на мосту через реку на перегоне Васкелово — 47-й км Всеволожского района Ленинградской области. Она была нетрезва, держала на руках пятилетнюю дочь и шла со знакомой по направлению к железнодорожной станции Вакелово.

«Несмотря на принятые машинистом все необходимые меры для недопущения травмирования, произошло механическое воздействие с электровозом, в результате чего женщина выронила из своих рук девочку, которая упала в открытую воду реки и в результате полученных травм скончалась на месте происшествия», — сообщает транспортное СК.

В ходе следствия по делу, возбужденному по статье «причинение смерти по неосторожности», было установлено, что женщина страдает хроническим психическим расстройством.

В связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором постановлением направлено в суд для применения принудительных мер медицинского характера.

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