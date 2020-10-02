Мать, которая уронила 5-летнюю девочку с моста в речку под Петербургом, хотят поместить в психиатрическую клинику

Следственное управление на транспорте по СЗФО направило в суд дело в отношении женщины, уронившей ребенка с железнодорожного моста в речку Грузинка, для применения принудительной меры медицинского характера. Об этом 2 октября сообщает пресс-служба ведомства.



По версии следствия, 35-летняя женщина 16 июля стояла на мосту через реку на перегоне Васкелово — 47-й км Всеволожского района Ленинградской области. Она была нетрезва, держала на руках пятилетнюю дочь и шла со знакомой по направлению к железнодорожной станции Вакелово.

