В аэропортах, на вокзалах и в транспорте появятся тестовые приборы, определяющие коронавирус в воздухе

«Перед нами автоматический комплекс детекции патогенных биологических агентов. Это устройство, которое позволяет определить в воздушной среде до 86 мишеней патогенных биологических агентов совершенно разной природы — вирусов, бактерий токсинов, и этот прибор может работать без участия прямого человека, в постоянном режиме 24/7 оценивать появление в воздухе опасных биологических агентов», — цитирует 2 октября РИА «Новости» слова разработчика, заведующего лабораторией трансляционной биомедицины Артема Ткачука.

Досмотровые зоны аэропортов, крупные вокзалы, транспортно-пересадочные узлы. Таков неполный перечень объектов, на которых в ближайшее время может появиться прибор, который разработали в НИЦ эпидемиологии и микробилогии имени Гамалеи Минздрава РФ. Его разрабатывали пять лет на определение в воздухе токсинов и вирусов, а теперь дополнили еще и патогеном коронавируса.

По его словам, прибор разрабатывался в рамках федеральной целевой программы по обеспечению национальной химической и биологической безопасности с 2015 года. Он может определять в воздухе бактерии, токсины, вирусы, чуму, Эболу, лихорадку Марбуга, сибирскую язву и прочие особо опасные вещества.



«Поскольку сейчас возникла острая необходимость в средствах диагностики и быстрого обнаружения таких опасных инфекционных заболеваний, как SARS-CoV-2, соответственно, этот прибор у нас в ближайшее время завершает государственные испытания и готовится к массовому серийному производству», — добавил завлабораторией.



Разработка НИИ отслеживает в режиме реального времени превышение опасной концентрации вещества в воздухе и срабатывает в течение нескольких секунд. После поступления сигнала о превышении концентрации опасного вируса, или бактерии, или токсина запускается специфический анализ, который проводит уже углубленный анализ пробы и может ответить на вопрос, что это конкретно за вид патогенного биологического агента.

