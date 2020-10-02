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02.10.2020 14:41
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В аэропортах, на вокзалах и в транспорте появятся тестовые приборы, определяющие коронавирус в воздухе

Досмотровые зоны аэропортов, крупные вокзалы, транспортно-пересадочные узлы. Таков неполный перечень объектов, на которых в ближайшее время может появиться прибор, который разработали в НИЦ эпидемиологии и микробилогии имени Гамалеи Минздрава РФ. Его разрабатывали пять лет на определение в воздухе токсинов и вирусов, а теперь дополнили еще и патогеном коронавируса.

«Перед нами автоматический комплекс детекции патогенных биологических агентов. Это устройство, которое позволяет определить в воздушной среде до 86 мишеней патогенных биологических агентов совершенно разной природы — вирусов, бактерий токсинов, и этот прибор может работать без участия прямого человека, в постоянном режиме 24/7 оценивать появление в воздухе опасных биологических агентов», — цитирует 2 октября РИА «Новости» слова разработчика, заведующего лабораторией трансляционной биомедицины Артема Ткачука.

По его словам, прибор разрабатывался в рамках федеральной целевой программы по обеспечению национальной химической и биологической безопасности с 2015 года. Он может определять в воздухе бактерии, токсины, вирусы, чуму, Эболу, лихорадку Марбуга, сибирскую язву и прочие особо опасные вещества.

«Поскольку сейчас возникла острая необходимость в средствах диагностики и быстрого обнаружения таких опасных инфекционных заболеваний, как SARS-CoV-2, соответственно, этот прибор у нас в ближайшее время завершает государственные испытания и готовится к массовому серийному производству», — добавил завлабораторией.

Разработка НИИ отслеживает в режиме реального времени превышение опасной концентрации вещества в воздухе и срабатывает в течение нескольких секунд. После поступления сигнала о превышении концентрации опасного вируса, или бактерии, или токсина запускается специфический анализ, который проводит уже углубленный анализ пробы и может ответить на вопрос, что это конкретно за вид патогенного биологического агента.

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Комментарии (6)

Uksi
Ну это понятно "вирус " с нами на долго. Толи ещё будет...
Василий Марущак
определяющие коронавирус в воздухе
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и предателей родины
Маэстро
Если у нас всё так круто, почему тесты делаются по две недели?
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