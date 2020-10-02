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02.10.2020 13:16
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Евро снова по 92 рубля и продолжает расти

Российская валюта на бирже днем 2 октября опустилась более чем на рубль по отношению к евро.

Биржевой курс европейской валюты продолжил начавшийся утром рост, а в 13.05 по московскому времени взлетел до 92 рублей. Таким образом, за день евро поднялся на 1 рубль 30 копеек. Однако это не рекорд последнего времени — в конце сентября валюта была на отметке в 93 рубля.

Доллар, в свою очередь, сегодня торгуется за 78,55 рубля. Нефть марки Brent стоит 40,96 доллара за баррель.

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Комментарии (5)

260642921
Азбучная истина про российскую экономику. Когда старая нефть дешевеет - это плохо. Потому что продают ее за границу. Но когда новая нефть (расейский народ) дешевеет, это хорошо. Потому что продают его здесь. Вот и весь секрет отечественной "валюты".
Урус-Баши
Правильно сказал Песков, рубль растёт,но медленней, чем евро и доллар. Потому и дорожает доллар.
Урус-Баши
Рупь стабильно растёт
Это и есть обещанная и желанная стабилизация. Возрадуйтесь, пенсионеры! Главное, войны нет. По-моему.
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