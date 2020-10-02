Евро снова по 92 рубля и продолжает расти

Российская валюта на бирже днем 2 октября опустилась более чем на рубль по отношению к евро.



Биржевой курс европейской валюты продолжил начавшийся утром рост, а в 13.05 по московскому времени взлетел до 92 рублей. Таким образом, за день евро поднялся на 1 рубль 30 копеек. Однако это не рекорд последнего времени — в конце сентября валюта была на отметке в 93 рубля.



Доллар, в свою очередь, сегодня торгуется за 78,55 рубля. Нефть марки Brent стоит 40,96 доллара за баррель.