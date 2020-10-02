Коронавирус Трампа не помог. Евро и доллар на бирже прибавили еще по 70 копеек

Рубль не смог сохранить начавшийся накануне рост и опять растерял позиции на бирже.



Европейская валюта на открытии торгов 2 октября прибавила более 70 копеек. В 10.15 за евро давали 91,58.



Доллар, в свою очередь, перевалил за отметку в 78 рублей и торгуется уже за 78,10.



Нефть марки Brent стоит сегодня 40,96 доллара за баррель.



Коронавирус, выявленный у Дональда Трампа, утром потянул вниз биржевые индексы и цены на нефть.

