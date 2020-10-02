FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+9°C/Завтра: +14
77.28р90.72р
Подбираем вузРейтинг новостроекПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
02.10.2020 10:25
0
Печать

Коронавирус Трампа не помог. Евро и доллар на бирже прибавили еще по 70 копеек

Рубль не смог сохранить начавшийся накануне рост и опять растерял позиции на бирже.

Европейская валюта на открытии торгов 2 октября прибавила более 70 копеек. В 10.15 за евро давали 91,58.

Доллар, в свою очередь, перевалил за отметку в 78 рублей и торгуется уже за 78,10.

Нефть марки Brent стоит сегодня 40,96 доллара за баррель.

Коронавирус, выявленный у Дональда Трампа, утром потянул вниз биржевые индексы и цены на нефть.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний