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02.10.2020 11:56
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В Петербурге воют сирены

Вой сирены, доносящийся с городских улиц, перепугал жителей Петербурга. Сообщения с вопросом «Что происходит?» стали поступать в редакцию около полудня 2 октября. «Фонтанка» объясняет, что это было.

Письма с подобным содержанием поступили от жителей разных районов города. Петербуржцы также интересовались, пора ли собирать самое необходимое и куда бежать или же это обычные учения.

«Фонтанка.ру»

В середине недели МЧС России сообщал, что во всех регионах страны будет проводиться проверка готовности автоматической системы централизованного оповещения. Северная столица не стала исключением.

Как уточнили в городском управлении МЧС, электромеханические сирены, громкоговорители и радиоточки работали 10 минут, с 11:30 до 11:40. В ведомстве добавили, что комплексная проверка проводится ежегодно для того, чтобы удостовериться в работоспособности системы.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (18)

kuk-vasyusha
Хороший заголовок: Воют сирены, ну так они от голода наверно воют!
263767501
Странный народ, многие пишут про убежища и куда бежать. Я почему то не зная о проверки, думал в какой военком бежать для призыва...
***_555
Сколько там даётся минут на добежать до метро? Убежищ поблизости нет.
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