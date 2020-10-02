Вой сирены, доносящийся с городских улиц, перепугал жителей Петербурга. Сообщения с вопросом «Что происходит?» стали поступать в редакцию около полудня 2 октября. «Фонтанка» объясняет, что это было.
Письма с подобным содержанием поступили от жителей разных районов города. Петербуржцы также интересовались, пора ли собирать самое необходимое и куда бежать или же это обычные учения.
«Фонтанка.ру»
В середине недели МЧС России сообщал, что во всех регионах страны будет проводиться проверка готовности автоматической системы централизованного оповещения. Северная столица не стала исключением.
Как уточнили в городском управлении МЧС, электромеханические сирены, громкоговорители и радиоточки работали 10 минут, с 11:30 до 11:40. В ведомстве добавили, что комплексная проверка проводится ежегодно для того, чтобы удостовериться в работоспособности системы.