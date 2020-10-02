Вой сирены, доносящийся с городских улиц, перепугал жителей Петербурга. Сообщения с вопросом «Что происходит?» стали поступать в редакцию около полудня 2 октября. «Фонтанка» объясняет, что это было.



Письма с подобным содержанием поступили от жителей разных районов города. Петербуржцы также интересовались, пора ли собирать самое необходимое и куда бежать или же это обычные учения.

