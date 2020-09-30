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30.09.2020 16:24
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Десять минут в пятницу в Петербурге будут работать уличные громкоговорители. «Фонтанка» выяснила, когда горожанам не стоит пугаться

МЧС во всех регионах России 2 октября проводит проверку готовности автоматической системы централизованного оповещения.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе регионального ведомства 30 сентября, электромеханические сирены, громкоговорители и радиоточки включатся в Петербурге в 11.30 и будут ретранслировать сообщения до 11.40.

Комплексная проверка проводится ежегодно для того, чтобы удостовериться в работоспособности системы.

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Комментарии (1)

67832738
Радиво я давно отключил. А на улице пущай орут.
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