12 российских туристов пострадали в ДТП в Турции

По пути в аэропорт автобус с российскими туристами попал в аварию. Об этом 2 октября пишет РИА «Новости».



По данным агентства, автобус столкнулся с легковым автомобилем на встречной полосе.



Легкие травмы, которые были обработаны на месте, получили 11 человек, одной женщине потребовалась госпитализация. Российское консульство в Анталье уже связалось с турецкими правоохранительными органами и выясняет обстоятельства произошедшего.

