Путин назначил нового председателя Мосгорсуда. Прибывший с Кавказа Птицын судил Сенцова, но в гражданском судопроизводстве не работал

Новым председателем Мосгорсуда официально назначен Михаил Птицын. Соответствующий указ 1 октября подписал президент России Владимир Путин.



Птицын назначен сроком на шесть лет. С 2010 года он занимал пост председателя Южного (Северо-Кавказского) окружного военного суда. Эксперты ранее отмечали, что у Птицына совсем нет опыта гражданского судопроизводства — вся его предыдущая работа так или иначе связана с вооруженными силами.



Михаил Птицын окончил Горьковское высшее зенитное ракетное командное училище войск противовоздушной обороны в 1984 году, затем служил в ВС СССР до 1989-го. В 1992-м стал судьей 52-го военного суда Московского военного округа. С тех пор все его должности связаны с военным судопроизводством. Среди резонасных дел, которые рассматривали под руководством Птицына в Южном окружном военном суде, — дела о теракте в Пятигорске в 2013 году, против бывшего мэра Махачкалы Саида Амирова, а также против украинцев Олега Сенцова и Александра Кольченко о подготовке терактов в Крыму.

