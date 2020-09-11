Глава Мосгорсуда подала в отставку после 20 лет на посту

Председатель Московского городского суда Ольга Егорова подала заявление о своей отставке, пишет 11 сентября РИА Новости. Егорова проработала на этом посту более 20 лет.



«Заявление Егоровой Ольги Александровны о прекращении ее полномочий судьи, председателя Московского городского суда с 23 октября 2020 года … подлежит рассмотрению 22 сентября», — сообщила Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) РФ.

Председатель Мосгорсуда назначается президентом страны на 6 лет по рекомендации председателя Верховного суда РФ и при положительном заключении ВККС.