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11.09.2020 15:19
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Глава Мосгорсуда подала в отставку после 20 лет на посту

Председатель Московского городского суда Ольга Егорова подала заявление о своей отставке, пишет 11 сентября РИА Новости. Егорова проработала на этом посту более 20 лет.

«Заявление Егоровой Ольги Александровны о прекращении ее полномочий судьи, председателя Московского городского суда с 23 октября 2020 года … подлежит рассмотрению 22 сентября», — сообщила Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) РФ.

Председатель Мосгорсуда назначается президентом страны на 6 лет по рекомендации председателя Верховного суда РФ и при положительном заключении ВККС.

Мосгорсуд занимался такими известными делами, как ДТП актера Михаила Ефремова, дело сестер Хачатурян, хулиганство Мамаева и Корорина, арест экс-губернатора Хабаровска Сергея Фургала и дело экс-корреспондента «Ведомостей» и «Коммерсанта» Ивана Сафронова.

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Комментарии (2)

RemyMartin
Что-то почуяла недоброе.
вадики
Ахахаха ПЕРВЫЙ ПОШЁЛ!))))началося!))Ей за всё на виселицу пора!!!
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