Глава Мосгорсуда подала в отставку после 20 лет на посту

Председатель Московского городского суда Ольга Егорова подала заявление о своей отставке, пишет 11 сентября РИА Новости. Егорова проработала на этом посту более 20 лет.
«Заявление Егоровой Ольги Александровны о прекращении ее полномочий судьи, председателя Московского городского суда с 23 октября 2020 года … подлежит рассмотрению 22 сентября», — сообщила Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) РФ.
Председатель Мосгорсуда назначается президентом страны на 6 лет по рекомендации председателя Верховного суда РФ и при положительном заключении ВККС.
Мосгорсуд занимался такими известными делами, как ДТП актера Михаила Ефремова, дело сестер Хачатурян, хулиганство Мамаева и Корорина, арест экс-губернатора Хабаровска Сергея Фургала и дело экс-корреспондента «Ведомостей» и «Коммерсанта» Ивана Сафронова.