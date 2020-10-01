FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+13°C/Завтра: +13
78.78р92.43р
Подбираем вузРейтинг новостроекПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
01.10.2020 17:52
1
Печать

К ДТП на Камчатской привел выезд на встречку. В больницу доставили обоих водителей

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Скриншот видео из группы&nbsp;<a href="https://vk.com/wall-68471405_13880531" target="_blank" class="_">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Скриншот видео из группы&nbsp;<a href="https://vk.com/wall-68471405_13880531" target="_blank" class="_">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

Стали известны подробности аварии, произошедшей днем 1 октября во Фрунзенском районе Петербурга. Травмы получили оба водителя, один из них — серьезные.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, около 16:10 у дома 9а по Камчатской улице 59-летний мужчина на автомобиле Hyundai Creta выехал на встречную полосу и столкнулся с ехавшим там Peugeot под управлением 25-летней женщины.

В результате аварии женщину-водителя «Пежо» госпитализировали в тяжелом состоянии. Водитель «Хёндэ» получил травмы средней степени тяжести.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний