Число россиян, которые в целом одобряют деятельность Владимира Путина на посту президента России, растёт пятый месяц подряд. Это следует из данных «Левада-центра», которые опубликованы на сайте независимой службы 1 октября. В мае 2020 года работу Путина одобряли 59% респондентов, в июле — 60%, в сентябре — уже 69%.

Доля тех, кто Путина не одобряет, практически неизменна — каждый третий. В то же время у премьера Михаила Мишустина этот показатель растёт. Если в апреле его работу в качестве председателя российского правительства одобрял каждый четвёртый россиянин — 23%, в июне — 30%, то в сентябре уже 38%. В целом деятельность правительства РФ одобряет каждый второй — 51%.

Соотношение одобрения и не одобрения работы региональных начальников весь 2020 год практически неизменно — два к одному. Губернаторов своих регионов одобряют 64% россиян. Не одобряют — 34%.

Единственный исследуемый коллегами Льва Гудкова «институт власти», чей антирейтинг доверия выше, — Государственная дума. 54% россиян не одобряют деятельность депутатов нижней палаты Федерального собрания. 44% к коллегам Вячеслава Володина и к нему самому относятся с одобрением.

Ранее в четверг ВЦИОМ сообщил, что две трети россиян поддерживают идею многодневного голосования на выборах в Госдуму в 2021 году.

Опрос «Левада-центра» был проведён 25 — 30 сентября 2020 года среди 1605 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах в 50 субъектах РФ. АНО «Левада-центр» принудительно включена в список иностранных агентов Минюста в 2016 году.