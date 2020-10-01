ВЦИОМ: Две трети россиян поддерживают идею многодневного голосования на выборах в Госдуму в 2021 году

Большинство россиян понравилось ноу-хау избирательной системы РФ с многодневным голосованием на выборах, которые прошли в сентябре, следует из данных государственной социологии в лице ВЦИОМ. 61% респондентов относятся к тому, что происходило с 11 по 13 сентября, «скорее положительно». Лишь каждый пятый (18%) смотрит на эти решения «скорее отрицательно». При этом из тех, кто голосовал, процент одобрения ещё выше – 74%, а негатив видят всего 15%, сообщает в четверг 1 октября ведомство на своём сайте.

Фото: ВЦИОМ

ВЦИОМ сообщает россиянам, что «в настоящее время обсуждается вопрос о том, чтобы использовать возможность голосования в течение нескольких дней на выборах, которые будут проходить в следующем году», и просит оценить возможность несколько дней выбирать в том числе новую Госдуму в 2021 году. Среди тех, кто попробовал эти новеллы в 2020 году, «скорее положительно» смотрит 71% россиян. 16% - «скорее отрицательно». Каждому восьмому (12%) это «безразлично».



Фото: ВЦИОМ

В то же время каждый третий россиянин (34%) из тех регионов, где прошли выборы 11-13 сентября, не доверяет полученным в сентябре 2020 года результатам. «Скорее доверяю» ответили 60% собеседников ВЦИОМ.

Фото: ВЦИОМ

Опрос был проведён 21 и 30 сентября 2020 года среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Впервые многодневное голосование было опробовано с 25 июня по 1 июля 2020 года во время одобрения изменений в Конституцию РФ.

Первой распространить практику многодневного голосования на обычные выборы предложила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. До завершения голосования по Конституции в Кремле заявили, что ноу-хау «весьма эффективно». Всего через три недели Госдумы легализовала трёхдневное голосование на любых выборах. Бывший член научно-экспертного совета при ЦИК РФ Аркадий Любарев в интервью «Фонтанке» тогда заявлял, что фальсифицировать выборы станет проще.

