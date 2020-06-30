«Это весьма эффективно». В Кремле довольны многодневным голосованием, но решения о многодневных выборах пока нет
Пресс-секретарь действующего президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле правила проведения общероссийского голосования по поправкам в Конституции с возможностью многодневного волеизъявления считают оправданными.
«Мы видим, что в случае с нынешним голосованием и в случае с нынешними условиями, когда очень важна задача не просто минимизировать, а практически исключить угрозу для здоровья людей, выше, чем та, которая возникает, например, при посещении магазина обычного, это весьма оправданное было решение», — цитирует 30 июня «Интерфакс» слова пресс-секретаря Владимира Путина.
Вместе с тем Песков отметил, что использование механизмов многодневного голосования на президентских выборах пока не рассматривается. «Нет. Пока это никак не обсуждалось и не рассматривалось», — уточнил он.
По словам пресс-секретаря Путина, оценить предложение Валентины Матвиенко проводить многодневные голосования, и на обычных выборах прежде всего, должен Центризбирком. «По опыту минувших дней, когда это голосование проходит, можно, конечно, сказать, что это весьма эффективно», — уточнил Песков.
В свою очередь глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что обсуждать расширение практики многодневного голосования преждевременно. «Мы пока на ЦИКе все эти вопросы не обсуждали. Кто-то из членов ЦИК может иметь одну позицию, кто-то другую. Пока идет голосование, нам точно не до того, нам нужно пройти весь этот процесс, потом его проанализировать, потом поработать над ошибками, обсудить это все, понять, что хорошо, что плохо, что применимо в других ситуациях. После этого выработать позицию, почувствовать, какой запрос со стороны общества и так далее. И после этого определить и высказать свои предположения, сейчас рано, сейчас давайте достойно завершим этот процесс», — цитирует Памфилову РИА Новости.
Напомним, 29 июня спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что многодневное голосование себя «полностью оправдало».
«Можно сегодня уже утверждать, что решение о проведении голосования в течение нескольких дней себя оправдало. Кстати, такая практика используется в целом ряде государств. Надо подумать, может быть, нам тоже и впредь использовать эту возможность. Почему? Потому что, во-первых, гражданам удобно прийти в то время, когда они могут себе это позволить. Второе, конечно, с учётом санитарно-эпидемиологических требований, нет очередей, нет скопления людей. И в этом смысле можно утверждать, что голосование абсолютно безопасно», — заявила Матвиенко после голосования в Санкт-Петербурге.
После этого в Госдуме отметили, что для введения многодневного голосования на обычных выборах потребуется серьёзная работа по изменению законодательства.