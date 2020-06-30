«Мы видим, что в случае с нынешним голосованием и в случае с нынешними условиями, когда очень важна задача не просто минимизировать, а практически исключить угрозу для здоровья людей, выше, чем та, которая возникает, например, при посещении магазина обычного, это весьма оправданное было решение», — цитирует 30 июня «Интерфакс» слова пресс-секретаря Владимира Путина.

Вместе с тем Песков отметил, что использование механизмов многодневного голосования на президентских выборах пока не рассматривается. «Нет. Пока это никак не обсуждалось и не рассматривалось», — уточнил он.

По словам пресс-секретаря Путина, оценить предложение Валентины Матвиенко проводить многодневные голосования, и на обычных выборах прежде всего, должен Центризбирком. «По опыту минувших дней, когда это голосование проходит, можно, конечно, сказать, что это весьма эффективно», — уточнил Песков.

В свою очередь глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что обсуждать расширение практики многодневного голосования преждевременно. «Мы пока на ЦИКе все эти вопросы не обсуждали. Кто-то из членов ЦИК может иметь одну позицию, кто-то другую. Пока идет голосование, нам точно не до того, нам нужно пройти весь этот процесс, потом его проанализировать, потом поработать над ошибками, обсудить это все, понять, что хорошо, что плохо, что применимо в других ситуациях. После этого выработать позицию, почувствовать, какой запрос со стороны общества и так далее. И после этого определить и высказать свои предположения, сейчас рано, сейчас давайте достойно завершим этот процесс», — цитирует Памфилову РИА Новости.