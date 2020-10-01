Больницу Семашко оштрафовали на 100 тысяч. Роспотребнадзор увидел неразбериху в статистике по COVID-19
Пушкинский районный суд привлёк к административной ответственности перепрофилированную под приём пациентов с коронавирусом больницу № 38 имени Семашко. Решение вынесено первого октября.
Роспотребнадзор провёл расследование в учреждении. В больнице не соблюдался режим проветривания и обеззараживания воздуха, сотрудники не регулярно вели журнал термометрии, в гериатрическом отделении и в отделении сестринского ухода не были установлены дозаторы с кожным антисептиком, в туалетах отсутствовало жидкое мыло, не обеспечивалась регистрация всех лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.
«Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 100 000 рублей», — уточнили в объединённой пресс-службе судов Петербурга.
Для плановых пациентов больницу Семашко в Пушкине закрыли 12 сентября. В штатном режиме стационар проработал всего месяц.
«Фонтанка» писала, как санитарные врачи и чиновники своими решениями могли помочь не купированию инфекции в больницах, а ее размножению.