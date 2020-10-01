Отдых за горячительными напитками в Приморском районе Петербурга закончился ножевым ранением для местной жительницы. Ее сожителя и предполагаемого обидчика, а также двоих его приятелей задержала полиция. Очевидцы не удержались и прислали видеозапись того, как это было, в редакцию «Фонтанки».

Как сообщили в ГУ МВД России по городу и области, днем 1 октября поступила информация о том, что на Мебельной улице, 45, сожитель ударил ножом 56-летнюю женщину. Полицейские незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали троих мужчин, все они еле стояли на ногах. Их доставили в отдел для разбирательств.