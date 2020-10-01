На Мебельной полиция задержала троих мужчин со спущенными штанами
Отдых за горячительными напитками в Приморском районе Петербурга закончился ножевым ранением для местной жительницы. Ее сожителя и предполагаемого обидчика, а также двоих его приятелей задержала полиция. Очевидцы не удержались и прислали видеозапись того, как это было, в редакцию «Фонтанки».
Как сообщили в ГУ МВД России по городу и области, днем 1 октября поступила информация о том, что на Мебельной улице, 45, сожитель ударил ножом 56-летнюю женщину. Полицейские незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали троих мужчин, все они еле стояли на ногах. Их доставили в отдел для разбирательств.
За происходящим из окон своих квартир наблюдали соседи. Один из них прислал в редакцию «Фонтанки» видеозапись и описал задержание. «Со спущенными штанами и вдрызг пьяные, — рассказал житель парадной Илья, — Их посадили в патрульные машины».
автор видео читатель «Фонтанки» Илья
По его словам, пострадавшей могла оказаться местная жительница, которая ведет маргинальный образ жизни. «Пьёт постоянно, чудит. Слоняется вечно, собирает на проезд у прохожих, мол, ехать по делам… Но плохого вроде не делала никому», — описал её свидетель событий.
В ГУ МВД России по городу и области добавили, что по факту случившегося проводится проверка.