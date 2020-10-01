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01.10.2020 15:07
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«Борат» вернётся на большие экраны перед президентскими выборами в США. В тизере он бьёт вирус сковородкой

Герой Саши Барона Коэна, казахстанский журналист Борат Сагдиев, вновь появится на больших экранах в новом фильме с очень длинным названием: «Борат: Дар порнографической мартышки вице-премьеру Михаилу Пенсу на благо недавно уменьшившегося народа Казахстана».

Тизер к нему был опубликован 1 октября. В нём есть несколько коротких эпизодов и дата премьеры — 23 октября. На них Борат оказывается на улицах Нью-Йорка, пытаясь остаться неузнанным, отрывает от пола хромакей, не понимая его предназначения, а также борется с коронавирусом с помощью спрея и сковородки.

В ночь дебатов Дональда Трампа и Джо Байдена в Twitter также появился пародийный аккаунт, который якобы от имени правительства Казахстана опубликовал ироничное видео о величии Трампа с характерным акцентом Бората, где президента США называют «защитником женщин» и «героем войны», отмечает Meduza.

В конце ролика появляется ссылка на сайт «Казахстанцы против иностранного вмешательства», который тоже является намёком на нового «Бората».

Сыгранный американским комиком Сашей Бароном Коэном персонаж Борат Сагдиев — казахстанский журналист, путешествующий по США и встречающийся с разными людьми. Фильм «Борат: изучение американской культуры на благо славного народа Казахстана» (реж. Ларри Чарльз) — псевдодокументальная сатирическая комедия.

Несмотря на ограниченный прокат в кинотеатрах мира, фильм оказался коммерчески успешным, собрал в мировом прокате 262 млн долларов при бюджете 18 млн долларов. В 2006 году Саша Барон Коэн за роль Бората получил «Золотой глобус» в номинации «Лучший актёр в музыкальном фильме или комедии», фильм также был представлен в номинации «Лучший музыкальный фильм или комедия». «Борат» был также выдвинут на «Оскар» за лучший адаптированный сценарий.

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