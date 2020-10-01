Герой Саши Барона Коэна, казахстанский журналист Борат Сагдиев, вновь появится на больших экранах в новом фильме с очень длинным названием: «Борат: Дар порнографической мартышки вице-премьеру Михаилу Пенсу на благо недавно уменьшившегося народа Казахстана».

Тизер к нему был опубликован 1 октября. В нём есть несколько коротких эпизодов и дата премьеры — 23 октября. На них Борат оказывается на улицах Нью-Йорка, пытаясь остаться неузнанным, отрывает от пола хромакей, не понимая его предназначения, а также борется с коронавирусом с помощью спрея и сковородки.