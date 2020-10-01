Азербайджан показал ночные бои в Карабахе и уничтожение армянской артиллерии
Минобороны Азербайджана утром 1 октября распространило видеозаписи с боями в Нагорном Карабахе.
«В ходе ночных боев подразделения Азербайджанской армии нанесли сокрушительные артиллерийские удары по позициям вооруженных сил Армении», — говорится в сообщении на сайте Минобороны Азербайджана.
При этом конкретных данных о потерях противника не приводится, только опубликована видеозапись с боевыми действиями.
Кроме того, азербайджанцы показали, как уничтожают артиллерийские установки противника.
Стороны конфликта в Нагорном Карабахе регулярно обмениваются подобными видеозаписями.
Режим прекращения огня на территории непризнанной республики Нагорный Карабах был нарушен в 5 утра 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании военного конфликта. Обе страны ввели военное положение. Россия, ОДКБ, ОБСЕ, ООН, Совет Европы, НАТО, Ирак, Египет и многие другие страны обратились к сторонам с просьбой урегулировать конфликт мирным путём.