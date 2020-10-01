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01.10.2020 10:40
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Азербайджан показал ночные бои в Карабахе и уничтожение армянской артиллерии

Минобороны Азербайджана утром 1 октября распространило видеозаписи с боями в Нагорном Карабахе.

«В ходе ночных боев подразделения Азербайджанской армии нанесли сокрушительные артиллерийские удары по позициям вооруженных сил Армении», — говорится в сообщении на сайте Минобороны Азербайджана.

При этом конкретных данных о потерях противника не приводится, только опубликована видеозапись с боевыми действиями.

Кроме того, азербайджанцы показали, как уничтожают артиллерийские установки противника.

Стороны конфликта в Нагорном Карабахе регулярно обмениваются подобными видеозаписями.

Режим прекращения огня на территории непризнанной республики Нагорный Карабах был нарушен в 5 утра 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании военного конфликта. Обе страны ввели военное положение. Россия, ОДКБ, ОБСЕ, ООН, Совет Европы, НАТО, Ирак, Египет и многие другие страны обратились к сторонам с просьбой урегулировать конфликт мирным путём.

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Комментарии (7)

lexus
Связались Армяне с Американцами и НАТО, начали проводить антироссийскую политику, за это и получили. Почувствовал Алиев, что нет больше поддержки у армян, а натопленных сил и помощи Турции хватит для блицкрига, вот и решился на авантюру.
Мы ,конечно, основную территорию Армении будем защищать, но за Карабах воюйте сами. Каждый сам себе злобный Буратино и должен отвечать за свои ошибки.
messer
А на 0:39 - 0:41 второго видео что такое странное пролетает на фоне взрыва?
Oleg_I
Кто побеждает? Вы хоть эксперта позовите какого-нибудь, а то ничего не понятно. Прочитал в Вики, что Карабах формально находится в границах Азербайджана. То есть азеры сейчас проводят так сказать контр-террористическую операцию, ликвидируют бандитизм / сепаратизм и защищают свою территориальную целостность, правильно?
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