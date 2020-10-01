Россия сократила отставание от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА

"Краснодар" на выезде сыграл обыграл греческий ПАОК (2:1) и по сумме двух матчей впервые в истории вышел в групповой этап Лиги чемпионов. Первая встреча между этими клубами, состоявшаяся 22 сентября в Краснодаре, также завершилась победой российской команды - 2:1. Португальские клубы на этой стадии главного еврокубкового турнира не участвовали.

По состоянию на 1 октября в активе России 36,549 балла, у Португалии - 40,649 балла. Таким образом, отставание седьмой строчки от шестой в таблице коэффициентов УЕФА составляет 4,100 балла. Отрыв России от располагающейся на восьмой позиции Бельгии (32,500) равен 4,049 балла. Эти цифры влияют на количество клубов, которые страны смогут делегировать в еврокубки на сезон-2022/23.



В сезоне-2019/20 Россия опустилась с шестой на седьмую строчку в таблице коэффициентов УЕФА, в результате чего в сезоне-2021/22 страну на международной арене представят не шесть, а пять клубов.