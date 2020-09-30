Попугаи из британского зоопарка стали материться после выхода с карантина. Их пришлось снова изолировать

Как сообщает издание Linkolnshire Live, в середине августа этого года обитателей питомника поселили вместе из-за введения карантинных мер. Вскоре выяснилось, что после длительного соседства в одной клетке пять серых попугаев начали материться. Услышав от них нецензурную лексику, сотрудники зоопарка от души посмеялись. Тогда они еще не знали, что подобная реакция сделает сложившую ситуацию еще более комичной.

Неожиданным пополнением словарного запаса удивила группа серых попугаев (жако) сотрудников зоопарка Линкольншира на востоке Великобритании. После выхода с карантина они стали ругаться матом, поэтому птиц пришлось изолироваться вновь, на этот раз, подальше от нежных ушей посетителей.

«Они научились материться и смеяться, и когда один ругался, второй начинал смеяться. И вдруг это стало походить на клуб пожилых рабочих, где все матерятся и смеются», — рассказал изданию руководитель зверинца Стив Николс.

Пернатых любителей непристойностей пришлось снова изолировать, теперь уже от посетителей. Последние хоть и заявили, что не имеют ничего против, жако все же переместили в закрытый от посторонних глаз вольер, так как по выходным зоопарк часто посещают дети.

Комментируя ситуацию BBC, руководитель зверинца также выразил надежду, что в будущем группа серых попугаев научится и более пристойным выражениям. «Но, если они научат остальных плохим словам, и в итоге у нас будет 250 матерящихся птиц, я не знаю, что мы будем делать», — сказал Николс.