Чехия вводит режим ЧС из-за коронавируса

Правительство Чехии заявило 30 сентября о введении чрезвычайного положения на 30 дней из-за усугубившейся ситуации с распространением коронавирусной инфекции.
На сайте кабмина сообщается, что режим будет действовать с понедельника, 5 октября. Более того, с 00:00 5 октября до 23:59 18 октября ограничивается свободное передвижение людей. В этот период, помимо прочего, за некоторыми исключениями, будут запрещены массовые мероприятия с более чем 10 участниками в помещении и 20 — на открытом воздухе, за исключением членов семьи. Концерты, театральные представления и другие артистические представления и праздники с пением, включая репетиции, также будут запрещены.
Лимит установят на посетителей кино, театров, спортивных соревнований и т.д.
На дистанционное обучение перейдут на общеобразовательные школы, высшие профессиональные учебные заведения и университеты.
По данным Университета Джонса Хопкинса на 30 сентября, в Чехии COVID-19 с начала пандемии диагностировали у почти 69 тысяч человек. Умерли 655 человек.