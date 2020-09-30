Водителя главы следственного управления СК по Ленобласти задержали в Петербурге. Экспертиза показала, что он был нетрезв

Водителя, который с момента переезда Сергея Сазина в 2016 году в Петербург возил его сначала как руководителя транспортного следствия по СЗФО, а затем как главу СК по Ленобласти, задержали в ночь на 27 сентября в Московском районе. Медосвидетельствование показало наличие алкоголя в крови.



Как стало известно «Фонтанке», наряд ГИБДД Московского района задержал 38-летнего Дмитрия около 6–7 утра. По предварительной информации, он находился за рулем только что купленного автомобиля «Киа Оптима». После просьбы предъявить документы он якобы показал удостоверение водителя СК по Ленобласти. На вопрос, кого возит, ответил, что начальника. Дальше он, по предварительной информации, не совсем корректно поговорил с сотрудниками ГИБДД и был отправлен на медосвидетельствование, которое выявило среднюю степень опьянения, около 2 промилле. В отношении Дмитрия составили протокол.

