Депутата Шокина перед отправкой в психиатрическую возили в Елизаветинскую с ранением в область сердца. «Фонтанка» узнала подробности жуткого убийства
После задержания в Комарово местного муниципального депутата Игоря Шокина увезли в Елизаветинскую больницу.
Как стало известно «Фонтанке» 30 сентября, 55-летнего депутата доставили в травматологическое отделение, по предварительной информации, с травмами в области груди. Однако медики увидели лишь поверхностные ножевые ранения в области сердца, которые обработали, но для госпитализации оснований не было. Шокина увезли в психиатрическую больницу имени Скворцова-Степанова, где 30 сентября прошло выездное заседание суда об избрании ему меры пресечения. Игоря Шокина арестовали на два месяца.
Также стали известны подробности зверского убийства супруги, в котором обвиняют Шокина. По данным «Фонтанки», помимо ножа при нападении на 60-летнюю женщину он использовал ложки, вилки и камень. На её теле в области головы нашли две ложки, еще одну нашли во время рентгена в голове погибшей. Во рту у Татьяны Шокиной обнаружили кляп и камень, в ране на шее осколки от окна, на которое она упала.
Помимо ножевых ранений на теле погибшей нашли следы удушения.
По предварительной информации, вечер 27 сентября супруги провели с подругой, немного выпивали, но трагедии ничего не предвещало. Отметим, знакомые семьи уверяли «Фонтанку», что Шокина никогда не пила.
Игоря Шокина задержали днем 28 сентября при весьма необычных обстоятельствах неподалеку от места происшествия. На нем якобы практически не было одежды, лишь роба и триколор, а от полицейских он предположительно отбивался черенком от лопаты, который нашел на соседской даче. Тело его жены с множественными ножевыми ранениями было найдено в принадлежащем им доме на улице Васильева в Комарово.