Депутата Шокина перед отправкой в психиатрическую возили в Елизаветинскую с ранением в область сердца. «Фонтанка» узнала подробности жуткого убийства

Как стало известно «Фонтанке» 30 сентября, 55-летнего депутата доставили в травматологическое отделение, по предварительной информации, с травмами в области груди. Однако медики увидели лишь поверхностные ножевые ранения в области сердца, которые обработали, но для госпитализации оснований не было. Шокина увезли в психиатрическую больницу имени Скворцова-Степанова, где 30 сентября прошло выездное заседание суда об избрании ему меры пресечения. Игоря Шокина арестовали на два месяца.

Также стали известны подробности зверского убийства супруги, в котором обвиняют Шокина. По данным «Фонтанки», помимо ножа при нападении на 60-летнюю женщину он использовал ложки, вилки и камень. На её теле в области головы нашли две ложки, еще одну нашли во время рентгена в голове погибшей. Во рту у Татьяны Шокиной обнаружили кляп и камень, в ране на шее осколки от окна, на которое она упала.



Помимо ножевых ранений на теле погибшей нашли следы удушения.



По предварительной информации, вечер 27 сентября супруги провели с подругой, немного выпивали, но трагедии ничего не предвещало. Отметим, знакомые семьи уверяли «Фонтанку», что Шокина никогда не пила.