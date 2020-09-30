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30.09.2020 16:19
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Для российских школьников разрабатывают «безопасный» TikTok с развивающим контентом

Аналог социальной сети TikTok разрабатывают в России. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов 30 сентября.

«Мы делаем свой такой TikTok для школьников, делаем свою социальную сеть для школьников. Мы делаем свой ВКС (видео-конференц-связь), сейчас общаемся с использованием Zoom — зарубежного программного обеспечения. А делаем свое, отечественное», — «цитирует министра ТАСС.

Разработка соцсети ведется совместно с компанией Mail.ru Group. По мнению Кравцова, социальная сеть должна понравиться школьникам. «Там будет образовательный контент, развивающий, интересный. И там не будет негативной информации, потому что зачастую негативная информация, которая есть в интернете, достаточно плохо влияет», — добавил чиновник.

Ранее сообщалось, что в школах начали тестировать «безопасный» аналог ZOOM.

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Комментарии (5)

мухомор
свой ТикТок с с преферансом и мадмуазелями
Oleg_I
Помянем Спутник и Амиго, и миллиарды, ушедшие на их разработку.
0day
Да-да-да.... А в перерывах между контентом (или даже внутри) — показ рекламы. За отключение рекламы — платите......
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