Для российских школьников разрабатывают «безопасный» TikTok с развивающим контентом

Аналог социальной сети TikTok разрабатывают в России. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов 30 сентября.



«Мы делаем свой такой TikTok для школьников, делаем свою социальную сеть для школьников. Мы делаем свой ВКС (видео-конференц-связь), сейчас общаемся с использованием Zoom — зарубежного программного обеспечения. А делаем свое, отечественное», — «цитирует министра ТАСС.



Разработка соцсети ведется совместно с компанией Mail.ru Group. По мнению Кравцова, социальная сеть должна понравиться школьникам. «Там будет образовательный контент, развивающий, интересный. И там не будет негативной информации, потому что зачастую негативная информация, которая есть в интернете, достаточно плохо влияет», — добавил чиновник.

